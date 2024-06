Este domingo por la noche, Virginia Demo perdió el mano a mano ante Juliana “Furia” Scaglione y quedó eliminada de Gran Hermano.

En las horas previas de la gala de eliminación, la comediante no pudo contenerse tras cinco meses de encierro y protagonizó un momento íntimo en su cama, quedando captada por las cámaras de la habitación.

EL ESCANDALOSO VIDEO SEXUAL DE VIRGINIA DEMO EN GRAN HERMANO

La humorista se tocó debajo de las sábanas mientras todos su compañeros dormían en el otro cuarto y sus movimientos la dejaron en evidencia en vivo.

De todos modos, la grabación no cayó nada bien en las redes sociales y algunos usuarios la acusaron de asquerosa y pidieron su eliminación para no verla más en la televisión.

¿Se terminó su juego?: Furia cometió un grosero error y exigen su expulsión de Gran Hermano

"No puedo verlo, con la descripción es más que suficiente", "Para mí se estaba oliendo, para ver si faltaba agua y jabón!", "Me da igual que sea normal y todos lo entiendan... A mi en lo personal me da asco", fueron algunos comentarios en Twitter tras lo sucedido con Virginia Demo.