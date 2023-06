Una reconocida periodista acusó a Juan Darthés de haberla abusado y lanzó una advertencia

Juan Darthés habló públicamente después de la absolución de la justicia brasileña en la causa por violación que fue iniciada en su contra por Thelma Fardín. Tras mantenerse en silencio durante cinco años, su declaración generó fuertes repercusiones en los medios.

Ante este contexto, apareció Andrea Campbell y generó revuelo. La panelista apuntó contra el actor al relatar una supuesta situación de acoso que vivió en una reunión de amigos, en la que el artista se habría sobrepasado con ella, un hecho que asegura muchos conocían.

En sus redes, Campbell expuso al artista y su posteo no pasó desapercibido. Además, incluyó a la esposa del artista, quien lo apoyó en todo momento y hasta se mudó con él a Brasil luego de que estalló todo con la denuncia de Thelma Fardín por abuso sexual.

"Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Tu mujer? ¿Te acordás de cuando pasábamos Navidad juntos en lo del Tano? Da la casualidad que muchos nos acordamos y yo me acuerdo de tu 'exabrupto' y también mis amigas que eran las tuyas y las de tu mujer", expresó la periodista por aquel hecho ocurrido en 2019.

“Yo no me invitaría a contar cómo actuaste. Además, cabe aclarar que soy abogada y conozco la brillantez de Fernando Burlando (pero él no te conoce tanto como nuestro grupo) y la gente no conoce de lo pícaro de entender temas de abogados con ‘trucos procesales’”, siguió.

“Banco a pleno a Thelma Fardin y a tantas que acosaste. Esta situación me avergüenza y no voy a permitir que te hagas el ‘ganador’. Aclaro que no tengo una denuncia contra vos. Lo mío fue ‘nada’ (ponele), no voy a permitir que te salgas con la tuya”, remarcó.

Luego, la abogada habló en “Desayuno Americano” y dio más detalles de la denuncia que hizo por redes. “No voy a hacer una denuncia, nunca lo denuncié ni lo voy a denunciar”, aclaró la actriz.

“Estábamos en un comedor chiquito, yo estaba apoyada contra una pared, Juan vino y me metió la mano en la cola, mal, pero más allá de la cola. Y cuando me di vuelta me dijo: ‘Perdoname, pensé que eras María’. Yo engordé 25 kilos en mi embarazo, pensaba 30 kilos más que María”, contó sobre lo que ocurrió.

“Quedó ahí. Cuando empecé a ver el caso de Anita Co, Calu Rivero, Thelma Fardin (todas denunciantes de Darthés), dije: ‘La puta, casi todos vienen de frente y el pibe este está yendo en contramano’. Cuando la vi a María con él profugados en Brasil dije: ‘Estos pibes estaban en conveniencia y actuaron en complicidad en todo momento’. Y no importaba tocarme el culo a mí, importaba mostrar lo larga que la tenía él”, expresó la abogada.

“Yo les creo a las mujeres porque es su modus operandi. Para mí no es gente ajena, era gente que yo conocía mucho. Yo veía cómo se movían”, indicó.