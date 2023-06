Juan Darthés planificaría una macabra venganza contra Thelma Fardin: “La quiere ver tirada en el piso”

Juan Darthés buscaría quitarle dinero a Thelma Fardin tras el juicio en Brasil. El actor desea sacarle a la actriz la plata que cobró mientras ella llevó adelante la causa en su contra.

Estos detalles surgieron durante una discusión en el programa Socios del Espectáculo, donde la panelista Mariana Brey compartió información sobre los planes secretos de Darthés junto a su abogado, Fernando Burlando.

“Es designar una institución para que Thelma Fardin done todo el dinero que, según él y a mí no me consta, ella habría cobrado del gobierno en estos últimos años”, reveló Mariana Brey, añadiendo más controversia al caso.

Brey dijo que el actor “insiste en que Thelma ha mentido y él dijo la verdad. Es un deseo que está tratando que se concrete. Cómo, me lo pregunto. Pero es un deseo”. “Es una locura”, acotó Paula Varela indignada. Mientras que Nancy Duré aportó que “quiere hacer una contrademanda, tal vez”.

Juan Darthés hablará luego de ser absuelto en la denuncia por violación realizada por Thelma Fardin

La panelista Mariana Brey admitió la incertidumbre jurídica en torno a este plan: “Desde lo jurídico no sé cómo piensa lograrlo. Nadie tiene una respuesta para darme”.

“Es parte del cinismo que él maneja, obviamente. Esta revictimización a Thelma, la quiere ver tirada en el piso claramente porque siente que ella destruyó su vida con todo lo que sucedió”, fulminó Varela a Darthés.

Paula recordó que “es parte de lo que ha hecho con todas las que declararon ser víctimas de él. Ir con todas las de la ley en contra de ellas”.

“Ya estaría buscando la institución para que esto se concrete”, cerró Brey.

El actor grabaría un video el fin de semana agradeciendo el apoyo y lo difundiría en sus redes el lunes.