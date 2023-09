En el último programa de la semana del Bailando 2023, Marcelo Tinelli tuvo una curiosa conversación con la hija de Flopy Tesouro y en un momento inesperado, la pequeña le lanzó un fuerte comentario.

Ambos estaban hablando acerca de los peinados y tirándole algunas indirectas a la mamá de la joven acusándola de no hacerle buenos estilos. “Moorea, ¿te gusta cómo te peina Kenny?”, consultó el conductor. “Maso... siempre le digo ‘yo pierdo tiempo si vos la peinas a mamá primero’”, contestó. “¿Te da celos que la peine a Wanda?”, dijo Tinelli. Ella remarcó que “no, porque es buena”. “¿Mamá no es buena?”, preguntó él. “No, no es buena”, agregó.

Fue así que Tinelli sostuvo: “si mi hijo me dice eso, me desmayo”. Y de inmediato, la nena le dijo: “bueno, vos...”, lanzó Moorea. “Qué caracter”, deslizó el "Cabezón tras consultarle si estaba cursando el primer grado, a lo que manifestó: “y sí, a dónde voy a ir”. “Respondedora la pendeja, iba a decir la pelotu… pero queda mal”, exclamó Tinelli. “Si querés, decimelo pero yo te respondo algo peor”, contestó rápidamente ella.

“Yo era excelente alumno, qué sabés vos de mi vida, pendeja, perdón que te diga pendeja pero me salió así decírtelo”, soltó el conductor. Y ella, sin pelos en la lengua le tiró: “yo te diría que sos un pelotu…".

El intercambio entre ambos hizo reír al público y a todos los presentes después de un complicado ida y vuelta entre Tinelli y la hija de la influencer.