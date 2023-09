Este pasado miércoles, Charlotte Caniggia debutó en la pista del Bailando 2023 y habló sobre su conflicto familiar con su papá, Claudio Paul Caniggia, y con su mamá, Mariana Nannis.

En medio de la devolución del jurado, la influencer reveló que con su familia las cosas no están bien. “Todo anda muy mal, ahora está muy mal la cosa…en mi familia todos se pelean, pero creo que pasa en todas las familias, pero la mía es muy pública. Ya fue, yo estoy acostumbrada”, expresó con tristeza.

"No somos la familia Ingalls, son unos chantas los que pintan las familias ideales. Mi familia es muy pública, pero yo estoy acostumbrada. No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema. Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años”, reflexionó.

Alex Caniggia se hizo una intervención estética para parecerse a Nicky Jam y logró un impactante cambio

El conductor del ciclo, Marcelo Tinelli, quiso saber si sus padres se comunicaban con ella y fue entones que Charlotte confesó que no, emocionando a los presentes con su deseo. “No, nunca. Me gustaría que me escriban: ‘hola hija, estoy orgulloso de vos’, pero nada” , dijo la modelo.

“Como papá, a Claudio Paul, al que quiero y respeto muchísimo, a tu vieja también, un mensaje: ‘Hola hija, ¿cómo estás?’ Es un reclamo de la hija que más allá de todo de lo que podría haber pasado, ¿qué es más importante que tener un buen vínculo con los hijos?”, reflexionó Marcelo. “Ojalá recapaciten y sean padres presentes”, expresó la hermana de Alexander, con visible tristeza.

¿Qué dirá la China Suárez?: Nicole Neumann desconcertó a Rusherking con un curioso pedido

Más tarde, Charlotte habló con Intrusos y amplió un poco más la cuestión. “La familia mía es bastante terrible. Hay que aceptar y tratar de sanar, y listo. Todas las familias tienen problemas, quizás la mía está más expuesta mediáticamente y es malo eso, porque todo el mundo se mete, todo el mundo opina”, continuó.

En cuanto a qué hace ella desde su lugar, Charlotte explicó que trata de no meterse demasiado en el drama porque ama a sus padres por igual. “Ojalá que se calmen las aguas porque no está bueno que se peleen. La familia tiene que estar unida, y a pesar de la separación, ambos padres tienen que tomar un lugar de madre y padre, y estar con sus hijos”.

“No estoy reclamando ni quiero ventilar nada. Todo el mundo sabe los problemas de mi familia. No quiero hablar más porque no me hace bien”, dijo para cerrar, aclarando que con su hermano Alex se lleva bien y que se apoyan entre sí.