Una fanática de Gran Hermano se endeudó por votar a Furia y pidió ayuda: "Me gasté la vida"

Tras casi 5 meses al aire, Gran Hermano entró en la recta en busca de la gran final y todas las miradas apuntan hacia Juliana Scaglione como una de las grandes candidatas a ganar el reality.

“Furia”, con sus polémicas, fuerte carácter y gran estrategia a la hora de nominar, se posicionó como una participante que supo cosechar un gran número de fanáticos.

Por medio de X, los seguidores de Juliana, autodenominados ‘furiosos’, se coordinan para votar en las noches de eliminación y garantizar que ella siga en el programa. El grupo es dirigido por Coy, la hermana de la concursante.

En esta ocasión, la usuaria @GarciaG95711 perdió el control y gastó una considerable cantidad de dinero para respaldar a su ídola. Desconcertada por lo ocurrido, compartió la captura de su estado de cuenta en una publicación y se disculpó por no poder continuar respaldando financieramente a “Furia”.

“En estas semanas me estuve gastando la vida en Fu. Me zarpé un poquito. No voy a poder votar como antes porque me endeudé. Todo esto genera Juliana, amor por ayudarla. No podré votar, pero ayudaré en los desafíos. Estoy triste”, escribió en la red social la usuaria @GarciaG95711.