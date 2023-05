Nacha Guevara, actriz, atacó duramente a una reconocida conductora de larga trayectoria en el país.

Guevara se cansó del "ninguneo" de Susana Giménez a Argentina y lanzó munición gruesa.

"No sos una estrella internacional", declaró en el programa Polino Auténtico: Íntimo que se emite en Radio Mitre.

La actriz fue consultada por las constantes palabras críticas de Giménez, -actualmente radicada en Uruguay- a Argentina, país donde nació y desarrolló toda su carrera.

“Se la critica mucho porque se fue a vivir a Uruguay. ‘Se ganó la plata en Argentina y se fue a Uruguay’. ¿Vos qué mirada tenés de eso?”, preguntó Polino.

En este sentido, Nacha explicó que la ve poco, “porque está perdida allá por las estepas”, además, resaltó: “Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja”.

“Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoja, regalarlo, comprarse 10 tapados de visón, no sé, que haga lo que quiera”, añadió.

Aunque lanzó: “No me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta”.