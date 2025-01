En los últimos días, un famoso influencer quedó en el centro del escándalo al brindar detalles de una insólita e indignante situación que protagonizó.

Se trata de Ramiro “Colo” Bilbao, quien tomó relevancia en los últimos meses tras hacerse viral por sus comentarios en redes sociales.

El “Colo” reveló en una reciente entrevista que recibió una multa de 400.000 pesos por infringir las estrictas medidas de seguridad del barrio privado donde reside Lionel Messi.

Según indicó, él vive en el exclusivo barrio Kentucky de Funes, en Rosario, a solo dos cuadras de la mansión del astro del fútbol. Bilbao contó que en una ocasión, después de una noche de juerga, sus amigos fueron directamente a tocar la puerta de Messi a las 6 de la mañana, lo que le acarreó una fuerte sanción económica.

"Cuando viene Messi, a los delivery que entran les ponen un rastreador para que no vayan a la casa del chabón. También ponen inhibidores de drones. Doble seguridad. Es una paja", reveló el influencer sobre los estrictos protocolos de privacidad que rigen en el barrio.

“Encima fui muy tonto porque en Navidad estaba Messi, yo salí de joda y después me llevaron unos chabones a mi casa. Cuestión, los chabones me dejaron en la puerta de mi casa y fueron directamente a las seis de la mañana a golpearle la puerta a Messi. Una multa de 400 mil pesos me pusieron”, cerró el creador de contenido.

Con información de Noticias Argentinas, intervenida con IA, editada y redactada por un periodista de ADNSUR