Diego Topa, no tuvo piedad a la hora de hablar de Tini Stoessel. El animador infantil, aseguró que no deja a su hija ver los videoclips de la reconocida artista y la cruzó por un detalle no menor.

Topa participó como invitado del programa “Almorzando con Juana” y una de las preguntas se centró en los consumos culturales que hacen los niños o los hijos. Allí, Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand, expresó: “Quería retomar el tema sobre las infancias y lo lúdico. Hay mucha información en las redes por el mundo en el que vivimos y muchas veces pasa que los chicos se encuentran con información que no están preparados para verla”. De esta forma, le preguntó a Topa cómo hacía él en esos casos, teniendo en cuenta que ya tiene una hija.

De esta manera, el animador señaló que pese a que las plataformas ofrecen bloquear contenido no apto para menores, un adulto debe estar cerca para evitar esas situaciones. “Tenés que estar ahí y podés bloquear, pero es un laburo enorme”, agregó.

“A mí me salieron a matar, pero yo siempre lo hablo por los más chiquitos. Amo la música de todos los artistas, de Taylor, de..., pero a veces los videoclips...”, reveló. En tanto, la conductora coincidió y añadió: “Son muy sexualizados”. “Super y no está bueno que lo vean”, expresó Topa.

Sin embargo, dio detalles de lo que sucede con su hija. “La música la escuchan igual, quieras o no. Vas a un supermercado, la música está sonando y los chicos la captan, la saben, pero en mi caso, por ejemplo, a mi hija le encantan un montón de canciones de Tini, la ama, pero no le dejo ver los videos”, remarcó. “No porque esté mal o sea feo, sino porque no es adecuado para la edad”, acotó Juana Viale.