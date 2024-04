Este jueves por la noche y luego de tantas expectativas, Tini Stoessel tomó la decisión de suspender el primero de los cinco shows que tiene programados para presentar Un mechón de pelo, su flamante disco.

A raíz de las intensas lluvias que se registraron en Buenos Aires, la cantante debió salir a escena para comunicar la cancelación del show.

“No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz... Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también es peligroso para los bailarines, para toda la técnica, para ustedes”, explicó.

“Esperé mucho, después de mucho tiempo, este álbum tan personal. Así que les quiero pedir perdón por no poder hacerlo. Los quiero recompensar aunque solamente funcione esta luz”, agregó.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

La cantante no quiso irse sin agradecer el aguante de sus fanáticos y cantó cuatro temas nuevos. Luego, la producción del show emitió un comunicado en el que explicó la nueva fecha de la presentación de la artista.

“Debido a las malas condiciones climáticas en el día de la fecha y para preservar el bienestar de todos los presentes y personal involucrado el show de TINI se reprograma para el martes 30 de abril. A pesar de la lluvia TINI cantó varias canciones del repertorio que tenía preparado al público presente anunciando la reprogramación del mismo”.