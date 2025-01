Yuyito González pasó un momento de tensión y tuvo una inesperada reacción cuando le consultaron sobre su vínculo con Milei. Cabe recordar que la conductora y el presidente de la Nación, enfrentan rumores de separación. En ese marco, González fue a ver un evento donde desfilaba su hijo, Stéfano Di Aloy.

Sin embargo, fue interceptada por la prensa de espectáculos y una situación no le gustó nada, a tal punto que abandonó el móvil visiblemente enojada. Según se supo, González fue consultada por una notera sobre su relación con Milei y rápidamente se puso incómoda-

“No, por favor, no me tires mala onda, te lo pido por favor”, lanzó . Luego la periodista respondió: “Aprovechamos para desmentir". “Ya no desmiento más nada, digan lo que quieran, vivo mi vida enamorada y feliz”, remarco y luego abandonó el móvil.

LA PALABRA DE BRENDA DI ALOY

Cabe recordar que en diciembre, la hija de Yuyito, Brenda, había sido consultada sobre la relación de su mamá y el presidente, sobre una presunta crisis.

“Desconozco muy bien lo que pasa. Sé que están juntos, estuvo también en la cadena nacional, me enteré en mi streaming. Yo la veo muy contenta a mi mamá. Estimo que están juntos”, indicó en esa ocasión la joven.

“Es el primer novio que tiene después de que mi papá se separó, cuando yo tenía cuatro años. Nunca le conocí un novio; desconozco si me contaría si se separa o no”, agregó.

“Yo los vi juntos; la veo feliz. Mi mamá sube historias desmintiendo todo esto, a no darle bolilla a las fake news”, concluyó.