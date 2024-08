Luego de una semana de silencio, la conductora Tamara Pettinato regresó este jueves a su programa "Final Feliz" en la plataforma Blender, donde abordó por primera vez el escándalo mediático que la involucró tras la filtración de sus videos junto al expresidente Alberto Fernández.

En un extenso y contundente descargo, Pettinato denunció el hostigamiento y las graves difamaciones que asegura haber recibido por parte de numerosos medios de comunicación, e incluso del propio presidente Javier Milei.

"Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que soy parte de asociación ilícita, que me quise levantar a Milei", enumeró indignada la conductora, negando categóricamente cada una de estas acusaciones.

Pettinato explicó que se resguardó en su hogar durante unos días por verse "expuesta en algo que no quise", y aclaró que el video filtrado no estaba en su teléfono, sino en posesión de "una sola persona, o dos". Además, rechazó haber escondido o escapado, asegurando que no tenía por qué hacerlo.

En un mensaje directo, la presentadora desvió la atención de su caso particular y apuntó contra lo que considera el "único villano" de esta historia: la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez, ex primera dama, presentó contra el exmandatario Fernández.

"Lo serio es la denuncia, tienen que investigar y escuchar a esa víctima. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo", sentenció Pettinato, buscando reposicionarse y poner el foco en las graves acusaciones que asegura haber recibido.

Con este extenso y contundente descargo, la conductora buscó alejarse del escándalo mediático que la involucró en las últimas semanas, denunciando el acoso y la difamación de la que, según su relato, ha sido víctima.