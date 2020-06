Spike Lee on Twitter

CAPITAL FEDERAL - El cineasta estadounidense Spike Lee, el portavoz más potente de la comunidad afroamericana de su país, lanzó en sus redes sociales un cortometraje que muestra la brutalidad policial con clips de las muertes de George Floyd y Eric Garner, junto con imágenes de su película Haz lo correcto (Do the Right Thing), nominada al Oscar 1989.

Titulado "¿La historia dejará de repetirse?", Lee publicó el video en su cuenta de Twitter diciendo: "3 hermanos: Radio Raheem, Eric Garner y George Floyd". El video se difundió originalmente en la cadena CNN de los Estados Unidos. Hablando con el periodista Don Lemon, el cineasta declaró: “Estamos viendo esto una y otra vez. Esto es lo que sucede, la muerte de cuerpos negros, sobre eso se basa este país ”.

Eric Garner murió en 2014 en Staten Island después de que un oficial de policía de la ciudad de Nueva York lo asfixiara y Garner había dicho "No puedo respirar" once veces. Garner fue declarado muerto en un hospital del área aproximadamente una hora después.

A su vez, George Floyd murió el 25 de mayo pasado después de que el ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin fuera grabado en video presionando su rodilla en el cuello de Floyd mientras éste, esposado, decía repetidamente: "No puedo respirar". Floyd, de 46 años, murió más tarde ese día y Chauvin fue acusado de asesinato y homicidio involuntario.

Los clips de Lee de las dos muertes se entremezclan con una escena memorable de Do the Right Thing, después de una pelea en la pizzeria de Sal, donde transcurre buena parte de la película. Después de que llegan varios oficiales de la policía de Nueva York, el personaje de Radio Raheem (interpretado por el actor Bill Nunn) es sometido y asesinado por un oficial que estrangula a Raheem.

El spot de 94 segundos de Lee concluye con las imágenes del ahora famoso video de Floyd con un espectador que le dice a Chauvin: "Realmente acabas de matar a ese hombre".