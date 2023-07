Se viralizó un polémico de la Negra Vernaci maltratando a sus compañeros de radio: "Esto es una por..."

Elisabeth Vernaci se vio involucrada en un incidente controvertido en la radio Pop, donde lleva a cabo su programa, al expresar insultos hacia sus compañeros y lanzar los auriculares debido a su mal funcionamiento. Este episodio generó numerosas críticas hacia la conductora.

Después de protagonizar un tenso enfrentamiento con Jorge Lanata debido a sus declaraciones sobre la salud de Wanda Nara, “La Negra” quedó en el ojo de la tormenta por parte de los medios de comunicación.

El incidente cargado de tensión tuvo lugar en vivo con su producción de La Negra Pop, transmitido por streaming. La periodista explotó de furia, lanzó fuertes insultos y hasta maltrató a sus compañeros en FM Pop 101.5 con unos auriculares, tal como quedó plasmado en el video de la transmisión.

“Che, se me rompió el auricular. Tomá”, le dijo Elizabeth Vernaci a uno de los asistentes y agregó: “Todo funciona como el oj...”.

Entonces, Vernaci le pidió a Carlos Sturze, uno de los panelistas, que le prestara sus auriculares. “Ya voy, ya vengo, ya hago todo”, advirtió. Cuando la locutora los conectó y se los probó, tampoco funcionaron.

“Todo funciona como el or… punto com punto ar y ya voy, ya vengo y ya hago todo”, agregó la conductora, de mal talante, mientras le traían otro par de auriculares. “Chicos, estamos haciendo taller de radio”, ironizó sobre la desprolijidad del momento.

Sin embargo, lo que terminó de sacar de quicio a la conductora fue que los nuevos auriculares tampoco funcionaban. Sin pensarlo dos veces, los desconectó y los arrojó al aire mientras exclamaba: “¡Che, esta por…! ¡Los odio!”.

“¡Dame unos que sirvan!”, exigió a continuación Vernanci, cada vez más furiosa por no poder seguir adelante con la emisión. “Sí, se trabaja así. Cuando algo anda mal, se trabaja así para que los chicos se pongan contentos, tranquilos”, dijo mientras recibía a sus invitados.

“A mí me gusta trabajar así, de manera rústica, porque soy carpintero”, asintió uno de ellos. “Te voy a poner el micrófono donde va. ¡La con… de su madre, chicos!”, estalló la locutora de ira con la producción mientras se levantaba para acomodar la mesa a los dos jóvenes.

Salieron al cruce

Dicho episodio generó muchos cuestionamientos hacia la conductora. Los más críticos fueron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes comandan el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece).

"Algo que todavía no se debate es de las maltratadoras que hay en este medio. Siempre se habla de los hombres. Mujeres que durante muchos años han maltratado. No se ha dicho, no se ha hablado, pero está lleno de maltratadoras que siguen trabajando, y siguen siendo consideradas figuras. Son maltratadoras"., señaló.

Luego de esta alusión en general, Pallares fue más directo: "Al hombre permanentemente se le cancela, pero Elizabeth Vernaci es una maltratadora y lo sigue siendo, lo saben todos sus compañeros, pasa que tienen síndrome de Estocolmo. Si Elizabeth Vernaci fuera hombre, estaría cancelada hace años".

"La técnica de Pop es espantosa, los auriculares no andan en Pop. Tenés un material humano que es excelente, pero la técnica no. Los modos de Vernaci son todo lo que no va más en la tele, en la radio... Son esos modos que antes de justificaban y ahora se nos permite debatir", concluyó Lussich.