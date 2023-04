Se operó la cola diez veces para tenerla más grande que Kim Kardashian y vive un infierno: "No puedo caminar"

Es preocupante la frecuencia con la que se dan a conocer casos como este, donde las personas recurren a múltiples cirugías con el objetivo de parecerse a sus ídolos, sin considerar los riesgos que esto conlleva para su salud.

En este caso en particular, una modelo gastó 880 mil dólares en cirugías y lejos de estar satisfecha con los resultados, ha declarado que su vida es un verdadero infierno. Es necesario hacer hincapié en la importancia de la salud física y mental, y evitar tomar decisiones extremas que puedan poner en riesgo nuestra integridad.

Jennifer Pamplona, una brasileña de 30 años y ex modelo de Versace se volvió viral en las redes sociales al trascender que es adicta a las cirugías estéticas. La mujer aseguró que hace casi 13 años se somete a operaciones para “ser la mujer con más curvas del mundo”, pero una de las últimas cirugías generó preocupaciones en su salud.

Actualmente residenciada en Dubái, Pamplona recientemente conversó con el diario The Sun sobre su experiencia. “En serio no sé cómo estoy viva. Me puse en situaciones peligrosas más de 30 veces y casi muero por diferentes cosas”. Además, admitió que “Quería tener la cola más grande que la de Kim Kardashian, pero ahora mi vida es un infierno”.

Después de una de las últimas cirugías en la cola, Jennifer Pamplona experimentó problemas circulatorios que le causó fuertes dolores en las piernas. Desde entonces, ha tenido que tomar analgésicos para aliviar el dolor crónico que padece.

La modelo brasileña contó que su adicción a la cirugía plástica fue causada por el acoso escolar que sufrió durante su infancia. “Me vi fuera de la realidad. Por ejemplo, yo tenía una nariz perfecta, entonces, ¿por qué tuve tantas cirugías? Estaba viendo imperfecciones que nadie más podía ver”, reflexionó.

Actualmente, Pamplona busca someterse a una cirugía para retirar los implantes en su cuerpo y así aliviar los fuertes dolores que sufre y poder caminar con normalidad.