Este martes comenzó la venta de entradas para los dos recitales que hará Los Piojos en su regreso a los escenarios tras 15 años. El esperado ritual piojoso será el próximo 14 y 15 de diciembre en la ciudad de La Plata, Buenos Aires.

A partir de las 13 horas, inició la fila virtual para adquirir las entradas en la web oficial de Ticketek. Además, hubo prioridad de preventa para aquellos clientes de Banco Provincia, quienes pudieron abonar su entrada en hasta seis cuotas sin interés. Luego de ese cupo, comenzó la venta general para el resto de los fans.

💵CUÁL ES EL VALOR DE LAS ENTRADAS

🔸Campo (con acceso a cabecera): $50.000.

🔸Platea sin numerar: $75.000.

🔸Platea preferencial: $90.000

LA POLÉMICA CON MICKY RODRÍGUEZ

Cabe recordar que el regreso de Los Piojos generó polémica, tras el posteo de Micky Rodríguez, exbajista del grupo y uno de los fundadores de la banda, quien lanzó una dura acusación y aseguró que nunca fue tenido en cuenta. De esta manera, reveló que no formaría parte del regreso del histórico grupo de rock. “Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco”, explicó.

“Hoy tengo una sensación de vacío. Volver a tocar con Los Piojos es algo que soñé y busqué hace varios años. Perder esos sueños me deja una sensación de desamparo, como si una parte mía hubiera quedado atrás. Sin embargo, en medio de esta tristeza y desilusión aparece fuerte el cariño de ustedes, el respeto de la gente del medio y colegas y el amor de los amigos y de la familia que actúa como un calmante, como una caricia al alma”, indicó.

“Ya habrá tiempo para contarles mi historia. Hoy no puedo. Transité este momento como pude. Si mi silencio sonó como cómplice pido disculpas. Quise creer, quise confiar, me ilusioné al igual que todos. Usaron mi nombre sin nombrarme. Nunca fui informado de la creación de la cuenta “los piojos oficial”, una cuenta de la cual no sé quién es el titular, quien maneja su contenido, nunca me consultaron qué publicar, solo me etiquetaban (no sé con qué motivo), nunca subí, republiqué ni di like a ninguna publicación que tenga que ver con un regreso. Me enteré por las redes al igual que ustedes que había un "regreso", si se puede llamar así. Me enteré por las redes que el lugar iba a ser La Plata, me enteré por las redes las fechas”, añadió.

“Hoy necesito contarles que no voy a ser parte de lo que para algunos es un regreso. Con mucha tristeza, con inmenso dolor, pero necesito poder seguir siendo quien soy. Poder seguir mirando a mis hijas a los ojos, caminar por la calle sabiendo que no me traicioné, que no traicioné la memoria de Tavo, que no los traicioné a ustedes y que no traicioné mi corazón piojoso. Porque más allá de todo, soy Piojoso hasta que me muera, y eso es algo que nadie, aunque quiera, me va a poder sacar”, concluyó.

