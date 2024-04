Sabrina Rojas rompió el silencio y contó la verdad sobre el supuesto romance con Juan Martino

Luego de su reciente separación de "El Tucu" López, Sabrina Rojas volvió a reaparecer y negó rotundamente la posibilidad de una reconciliación con Luciano Castro, su ex y padre de sus hijos.

En este contexto, la modelo no se guardó nada y dejó la puerta abierta a la posibilidad de un romance con Juan Martino.

"No salgo con nadie, ojalá. Sí lo conozco (a Juan) porque los que salen son unos amigos nuestros. Entonces nos conocimos y nos estuvimos vinculando este último tiempo con asados, comidas y cosas... con más gente", reconoció.

Romina Uhrig rompió el silencio y destrozó a Yanina Latorre tras ser tildada de "chorra"

Respecto a la imagen de ambos juntos que se viralizó en las redes, Rojas comentó: "No salgo. La foto la subimos porque nos estábamos riendo de nuestros amigos... son boludeces que uno hace cuando tiene unos fernet encima. Y al otro día decís 'uy, que necesidad'".

Por último, cerró abriéndole la puerta a tener un romance con el ex participante de El hotel de los famosos (eltrece) que actualmente está denunciado por Flor Moyano por abuso sexual con acceso carnal: "Pero no salimos, por ahora... no quiero decir 'no salimos' y después sucede algo...".