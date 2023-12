Rosina Beltrán de Gran Hermano sufrió un accidente "hot" que dejó al descubierto un detalle íntimo

Luego de recibir la bendición de Santiago del Moro, Rosina Beltrán entró a Gran Hermano (Telefe) con mucha la ambición de llevarse a todos por delante.

La participante uruguaya rápidamente llamó la atención de los fanáticos, generó tendencia y se hizo viral en su primera noche por un accidente “hot” mientras tomaba mate con sus compañeros.

Rosina lució un vestido negro muy escotado que le jugó una mala pasada. Mientras estaba sentada charlando, uno de sus pechos quedó al descubierto y las cámaras lo captaron.

No fue nada del otro mundo y ni siquiera atentó contra el buen gusto lo sucedido, pero los ojos viciosos del anonimato de las redes sociales no pensaron igual.

También estas miradas entendieron que había tenido ganas de "levantarse" al misionero Axel, en una breve charla que tuvieron en el patio de la casa. "No te imagino discutiendo", le aseguraba ella. "No, nunca discuto. Yo soy re tranquilo. A mí no me va a molestar algo", le confesaba él. "¿Vos de qué signo sos?", quiso saber Rosina. "Tauro", reveló él.

Quién es Rosina Beltrán de Gran Hermano

Rosina Beltrán es de Uruguay. "Soy impulsiva, frontal y sin filtro", advirtió la participante. Es personal trainer, está soltera y cree mucho en las energías de las persona, lo que usará para jugar dentro de la casa. "Tengo un don, que es conectar con seres que ya no están acá, es una herramienta que voy a usar a mi favor para ganar Gran Hermano", contó.