Rompió el silencio: Brian Lanzelotta, ex Gran Hermano, se defendió tras ser vinculado al caso Marcelo Corazza

Tras la detención de Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores, Brian Lanzelotta fue vinculado a este caso, luego de que salieran a la luz los dichos de Natacha Jaitt, que falleció en 2019, sobre el ex de Marian Farjat.

A raíz de este caso, Lanzelotta dio la cara. El artista no se bancó las acusaciones y salió a defenderse. “Llevo a mi hija todos los días al jardín. Me defiendo de falsas acusaciones, nunca se retractaron”, contó en Intrusos.

“Soy inocente. No tengo miedo de nada. Fui a la Justicia. Llegué a una mediación, se retractó en la Justicia pero nunca lo hizo en los medios, no sé los motivos”, aseveró.

“Con Natacha pasó lo mismo, pero esta persona la respeto y ahora no se puede defender. La mancha me quedó. Me costó trabajos, el Bailando por ejemplo, me costó un montón volver”, subrayó.

La broma de mal gusto de Marcelo Corazza a José, hermano de Marcos de Gran Hermano, previo a su detención

“Estoy tranquilo con mi conciencia. Le tengo que explicar a mi hijo de 14 años, el daño que le pueden hacer. Me atacan a través de las redes”, relató.

“Quiero dar la cara. No tengo miedo de nada. Tengo familia. Me hago cargo de lo que hice, pero de esto, no”, detalló. “

Me nombraron en programas, con mi foto de fondo, pero nunca se retractaron”, sentenció. “Quieren que me quite la vida en vivo, no sé qué quieren que haga”, cerró.

Cabe recordar que Natacha había lanzado varios nombres de reconocidas figuras de la televisión y asegurado que estaban metidos de lleno en la corrupción de menores. Uno de esos nombres fue el de Lanzelotta, quien según la actriz era quien buscaba chicos en barrios humildes para entregarlos.