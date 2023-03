La medida que tomó Telefe y anunció Santiago del Moro sobre la detención de Marcelo Corazza por trata de personas

Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano y actual productor de la emisora, fue allanado en su domicilio y la policía se lo llevó esposado a raíz de una causa de corrupción de menores.

A raíz de esta situación escandalosa, Telefe se tomó unas horas, pero finalmente compartió un comunicado en el que anunció la suspensión preventiva del acusado hasta que la Justicia clarifique la situación. En la edición de Gran Hermano, Santiago del Moro hizo su descargo.

“La acusación es espantosa. Siempre pido justicia en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo una mirada piadosa frente a ese castigo. Tengo las mismas dudas que ustedes y las mismas preguntas que ustedes”, comenzó diciendo el conductor del ciclo que llegará a su fin el 27 de marzo.

Cómo operaba la organización en la que era parte Marcelo Corazza

Sobre la relación o el vínculo de Del Moro con Corazza, el animador del programa sostuvo que no lo conoce, pero que sí Marcelo trabaja hace 20 años en Telefe. "No quería salir y solo leer el comunicado frío que emitió el canal", justificó el conductor al comentar su sensación sobre lo ocurrido.

Al mismo tiempo reconoció que la noticia dejó a todos en “shock” y sumó: “Marcelo Corazza no tiene nada que ver con la casa de Gran Hermano (refiriéndose a la voz dentro de la casa)”. “Lo que pedimos es la palabra justicia, con los chicos no, ni hoy ni nunca. No tengo ninguna mirada piadosa con respecto a este delito”, finalizó Santiago.