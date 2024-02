Ramiro Bueno reveló por qué no tiene relación con Ulises Bueno y sorprendió a todos

Ramiro Bueno es el hijo del inolvidable Potro cordobés Rodrigo, rompió el silencio y habló sobre la relación que tenía con Ulises, a quien considera importante la lealtad dentro de una familia.

El joven confesó que quiere recomponer la relación y remarcó que la lealtad es lo más importante en una familia, según informa la revista Gente.

“Y no tenemos relación actualmente, hace ya un tiempo. No hay diálogo, no hubo charla, pero bueno es como lo que yo digo siempre, las vidas van por diferentes lugares o diferentes caminos, es cuestión de que el tiempo después vuelva a cruzar esos caminos o no”, destacó Ramiro confirmando el distanciamiento pero con ganas de una reconciliación.

Robertito Funes reveló el calvario que está sufriendo por la crisis económica y confesó de qué vive

“Yo creo que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia”, confirmó. “Todo lo que sea lindo: unión, amor y todo lo que tenga que ver con los buenos valores humanos, con la verdadera predicción de los valores humanos, yo siempre voy a estar dispuesto a eso”.

“Yo no le cierro las puertas a nadie, tampoco le cierro las puertas a nada y siempre estoy abierto para poder dialogar, a escuchar a la persona y bueno, a comprenderla como también espero que la otra persona lo haga por mí”, expresó el joven.