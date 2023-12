Este lunes, Gran Hermano 2023 arrancó a lo grande y sorprendió a todos cuando dio a conocer a su primer participante.

Se trata de Federico Farías (24), más conocido como “Manzana” o “Big Apple” y es oriundo de la provincia de Tucumán.

El joven influencer hizo una introducción muy graciosa de su vida: “Me dicen Manzana, soy de la provincia de Tucumán pero vivo en Buenos Aires con mi perro. No me quiero definir como famoso, pero hago RKT y cumbia y mi hit ‘Que a Pasao’ tiene 25 millones de visitas”, lanzó sin vueltas.

Big Apple empezó a transmitir en la plataforma Twitch con una computadora prestada y hoy se consagra como uno de los cantantes influencers del momento.