El lanzamiento del tema "Mercho" del músico y streamer Lil Cake junto a la banda Migrantes, rompió por completo las expectativas puestas, ya que generó más de 20 millones de reproducciones, causando furor a nivel mundial. La mayor parte de videos compartidos en redes sociales durante los últimos días van acompañados de esta pegadiza canción.

El factor de TikTok fue clave para que uno de los hits del verano se convirtieran en viral, debido a que en la plataforma de vídeos cortos, tuvo mucho éxito luego de que el challenge, es decir, el vídeo en el que se aprende a bailar esa coreografía superó las 200 millones de visitas e interacciones.

QUÉ SIGNIFICA MERCHO Y FERXXO

Mercho hace referencia a un auto de la marca Mercedes, y Ferxxo es uno de los cantantes de música urbana más influyentes de los últimos tiempos, con más de 6,6 millones de seguidores en sus redes sociales.

Incluso, los más detallistas pudieron haber encontrado las respuestas dentro la canción: “En el mercho, escuchando FERXXO”, reza una de las frases de la canción que en el último minuto responde a otra duda: “En el Mercedes, a doscientos”.

En una entrevista que brindó para Los 40, indicó que el tema con Migrantes surgió casi como una casualidad debido a que cuando él iba a grabar Mercho, lo iba a hacer “con un artista que no fue porque tenía otros compromisos”, y en ese momento analizaron la posibilidad de hacer el tema juntos.

“Él (Nico Valdi) me mostró un beat, no nos gustó tanto, sonaron las trompetas de ‘Mercho’ y ahí empecé a escribir arriba”, manifestó, en tanto Facundo García reconoció que se le pegó el tema al momento de escucharlo mientras viajaba a Chile. “Ahí me dijo que Tortita andaba buscando alguien para hacerlo en conjunto y metí mis versos” confesó.