Este pasado fin de semana, Emanuel Noir, líder del grupo de cumbia Ke Personajes, vio frustrado un show que pudo terminar en tragedia.

El hecho ocurrió en la ciudad de Formosa, donde la famosa banda se preparaba para brindar un recital por la llegada de la primavera. Sin embargo, el evento no se pudo realizar por un peligroso inconveniente técnico.

De acuerdo a lo que se pudo apreciar en las redes sociales, una pantalla LED se cayó sobre el escenario y si bien no hubo heridos, el grupo musical estaba a punto de realizar una prueba de sonido cuando pasó el hecho.

Uno de los videos muestra el momento exacto donde Emanuel Noir subía al escenario y es advertido por un productor, quien le recomendó bajar. Al instante, la pantalla cayó sobre todos los instrumentos del grupo artístico, teniendo pérdidas de casi el 90% de los medios.

Luego de ser trasladado a una clínica de neurorehabilitación, cómo está la salud de Jorge Lanata

“Mostré el video de la tragedia mayor que pudo haber pasado si nosotros hubiésemos llegado antes a probar sonido, estaría abajo y absorbe todo lo que se cayó”, publicó el músico en un comunicado donde anunció la suspensión del show.

Luego, Noir remarcó que “la empresa que trabajó se tendrá que hacer cargo de los instrumentos, que encima tampoco viene al caso. Vale, sobre todo, la vida de nosotros que venimos 10, 11 horas en camioneta para tocar para la gente de acá de Formosa”.

Salieron a la venta las entradas para los dos recitales de Los Piojos: ¿Cuánto cuesta la más económica?

“No pudimos por algo externo y como es externo a nosotros, no tenemos control sobre eso, así que no nos hacemos cargo. Sí sobre la gracia que Dios tuvo con nosotros y la misericordia de que no estemos probando sonido y no pase a mayores. Así que no voy a acotar mucho. La gente que nos sigue va a entender y a saber posicionarse”, cerró Emanuel Noir, quien se salvó de milagro.