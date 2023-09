Paul Walker hubiera cumplido 50 años: la estrella de Rápidos y Furiosos que dejó un legado imborrable

El fallecimiento del actor Paul Walker en 2013 dejó a la industria de Hollywood devastada. Hoy 12 de septiembre el protagonista de la saga "Rápidos y Furiosos" cumpliría 50 años. Además, este año, el 30 de noviembre para ser específicos, se conmemorarán 10 años de su muerte.

Walker hizo su debut en la pantalla grande en la película de comedia "Monster in the Closet". Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando su carrera comenzó a despegar con papeles en series de televisión como "The Young and the Restless" y "Touched by an Angel".

Walker formó parte de siete de las películas que se efectuaron de “Rápido y Furioso”, aunque los productores añadieron un cameo en The Fate and the Furious en 2017 para concluir la presencia de O’Conner. Más allá de aquellos papeles, supo ganarse los elogios de la prensa y de los espectadores en otras cintas.

Además, en 2010 fundó la organización benéfica Reach Out Worldwide (ROWW), la cual proporciona ayuda en casos de desastres naturales en todo el mundo. Su compromiso con la ayuda humanitaria reflejó su generosidad y preocupación por los demás.

A medida que los años pasaban, la fama de Walker no hacía más que crecer. Sin embargo, su vida terminaría de forma drástica el 30 de noviembre del 2013, con un accidente automovilístico en Santa Clarita, una ciudad de Los Ángeles.

La tragedia no solo conmovió a Hollywood, sino, al mundo entero. El ídolo de millones ya no estaba en este plano. El nombre “Paul Walker” aparecía en primera plana en todos los portales de noticia y la meca del cine de industria se tiñó de negro.

El recuerdo de su hija

La joven modelo y actriz Meadow Walker usó su cuenta en Instagram para recordar que este martes 12 de septiembre su padre, Paul Walker estaría de cumpleaños, publicando una tierna fotografía con ella de niña junto al actor que murió en noviembre de 2013 tras un trágico accidente de tránsito.