Patricia Sosa no anduvo con vueltas y liquidó a L-Gante. La reconocida cantante dio una entrevista donde habló sobre la música actual y los consumos de los jóvenes. Allí, dio severas críticas a las canciones y las letras de unos de los exponentes de la Cumbia 420. Además, aseguró que no lo entiende “cuando se pone a cantar”.

“No tienen por qué criticar a la cosa que se usa y se impuso, lo que tienen que hacer es aceptar, y después consumirlo o no, a la masa de los más jóvenes les gusta mucho, a veces hay cosas que yo no entiendo nada y no la consumo”, comenzó diciéndole al periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live.

“Hay temáticas de letras que tiran mucho para atrás, las mujeres estuvimos peleando y estamos peleando muchísimo para tener un lugar y no seamos las minitas de los músicos y seamos respetadas y de repente se habla de culos en determinados temas, no lo voy a combatir y si suena en una fiesta lo bailo, pero no es lo que yo consumiría ni haría”, remarcó Sosa.

“Yo por ejemplo a L-Gante no le entiendo cuando se pone a cantar, no sé si tengo que ir al otorrino o qué, pero no le entiendo y no me gusta lo que hace musicalmente porque no le entiendo”, añadió la artista.

Respecto a sus gustos, aclaró: “A mí invitame a soñar un poco, que me inviten a despertar un poco mi imaginación, el paisaje donde quiero estar, no quiero una cosa tan directa, a mi no me gusta, quiero eso de ponerme a pensar qué hermoso que dijo y que me despierten algo, además escriben sobre la realidad social muy comprometido”.

Sin embargo, más allá de la dura crítica, sostuvo que “le cae re bien” y “es simpático”. Pero insistió, “cuando se pone a cantar no lo entiendo, estoy mayor, será que no tengo bien el oído, no me gusta lo que hace pero me gusta que le vaya bien”.