Pampita y Marcelo Tinelli tuvieron este martes en el segundo programa del Bailando 2023 un breve e inesperado cruce a la hora de hablar de las puntuaciones hacia los participantes del certamen.

El histórico presentador no se mostró de acuerdo con las bajas notas a los bailarines y no tuvo problema en decirlo en vivo mientras aguardaba por la siguiente pareja por anunciar. A todo esto, la única que salió a responderle fue la mujer de Roberto García Moritán de una forma cruda.

“El mejor jugado de la historia son todos ustedes, eso por un lado. Ahora, no coincido absolutamente en nada con los puntajes de ayer (lunes)”, expresó el ‘Cabezón’ este martes después de dar su opinión sobre el baile de Florencia Vigna en su debut.

La modelo y jurado, atenta a los dichos de Tinelli, no se quedó atrás y fue directo a contestarle sin pelos en la lengua: “pero no sabés nada de baile vos, Marcelo. No sabés de baile”, reiteró.

¡Buenas noches, América! Comenzó el Bailando 2023

Sin chances de retrucarla, a Tinelli no le quedó otra que ponerse de acuerdo con Pampita. “Tenés razón, si no se una verg… de baile”, contestó.

El regreso del programa tuvo una particularidad y fue que tanto Marcelo Polino como Moria Casán y Ángel de Brito no dieron puntajes altos, algo que causó sorpresa en los televidentes pese a la experiencia de los participantes en la pista de baile.