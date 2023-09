El desgarrador relato de las mejores amigas de Silvina Luna sobre los últimos minutos de vida: "Quería.."

Silvina Luna falleció el pasado jueves a los 43 años en el Hospital Italiano. La modelo permanecía internada desde el 13 de junio pasado. Su muerte conmocionó a sus familiares y al mundo del espectáculo, que inundó las redes sociales con mensajes de despedida.

En los últimos años, la ex Gran Hermano se aferró lo espiritual, para acompañar a todos los procesos médicos a los que se sometía para poder salir adelante. Es por eso que su hermano y sus amigos, a quienes adoptó como familia, la despidieron de una manera muy especial, siguiendo sus creencias.

En este triste contexto, Analía, una de las grandes amigas de Silvina, contó cómo fueron los últimos días de la modelo. "Quería vivir. Hasta los últimos días que se dio cuenta que no podía más y lloraba. Me llegó a decir que quería trascender, que no aguantaba más estar en ese cuerpo enfermo. Fue terrible. Acompañarla en eso fue un dolor inmenso", comenzó expresando con mucho.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“Las últimas horas fueron terribles. Ver su agonía, su sufrimiento, su dolor. En los momentos que tenía lucidez, verse en un cuerpo que no le funcionaba… Era la desesperación de no poder avanzar para poder salir de ahí, fue tremendo. No se lo deseo a nadie", agregó durante una entrevista en el ciclo A la Barbarossa (Telefe).

"Fue una luchadora hasta el último momento. Lo dio todo. Ella nos miraba y nos decía ‘la tengo difícil’. Pero seguía pidiendo por favor que la ayudemos a hacer ejercicios para poder levantarse. Su objetivo era salir de ahí, quería vivir", recordó Eugenia, muy afectada por lo sucedido.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Luego, remarcó que Ezequiel, el hermano de Silvina, no se despegó de ella ni un instante. "Fue duro, dejarla ir fue una decisión que tomó su hermano, que fue su ángel, que la trató con amor todo el tiempo. La acomodaba, le daba de comer y la alentaba. Es admirable. Ella lo amaba".

Finalmente, expresó su deseo de que la muerte de Luna no sea en vano. "Queremos que se haga justicia. Se lo merece, y no solo Silvina, sino tantas otras víctimas que está intoxicadas por este tipo (Anibal Lotocki)".