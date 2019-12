ARGENTINA (ADNSUR) - El 1° de enero de 2020, Netflix lanzará la serie documental "El fiscal, la presidenta y el espía", que retratará el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Serán seis capítulos de una hora cada uno e incluirá los testimonios de los protagonistas como el ex espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Horacio Stiuso, su ex director Oscar Parrilli, la exfiscal que investigó la muerte Viviana Fein, la ex esposa de Nisman Sandra Arroyo Salgado y un espía y amigo del fiscal fallecido, Carlos "Moro" Rodríguez, entre otras voces.

Se trata de un trabajo del director documentalista Justin Webster, quien aseguró que fue "el trabajo más complicado de mi vida" que le llevó casi cuatro años y recopila más de mil horas de archivos y grabaciones. El trabajo fue presentado en el Festival de Cine de San Sebastián y se enfoca en resolver el enigmático que dividió las aguas en el país: ¿fue un suicidio o un asesinato?.

Eso ocurrirá el primer minuto del nuevo año que se avecina, es decir 18 días antes de que se cumpla el quinto aniversario del hallazgo del cadáver de Nisman con un tiro en la cabeza en el departamento que ocupaba en Puerto Madero. Cuatro días antes, había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por su presunta participación en el encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA ocurrido en 1994.

FUENTE: PERFIL