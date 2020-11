BUENOS AIRES (ADNSUR) - Juana Viale adelantó que le propondrán a Mirtha Legrand que vuelva a presidir su mesa antes de fin de año. "Juana, no me quiero olvidar de mandarle un beso a Mirtha por favor, de los cuatro", dijo Joaquín Galán, uno de los invitados a la mesa de este domingo.

"Por favor que vuelva. O sea, con vos, pero que vuelva", pidió Lucía Galán, otra de las presentes, dándole el pie a Juana para dar la tan esperada noticia.

"Va a volver. Vamos a anticipar algo, el tiempo se detuvo, así que antes del 2021, fin del 2020, vamos a proponerle a la señora Mirtha Legrand que vuelva a su mesa", anticipó Juana. "¡¡¡Ay, qué bueno!!!", exclamó Lucía, iniciando una ronda de aplausos a la que se sumaron los otros invitados.

"Me parecería que no podemos despedir el año sin la mesa de Mirtha con Mirtha", agregó Juana al respecto.

"Pero antes de eso yo quiero pedir un aplauso para vos", agregó Joaquín, destacando la tarea de Juana al frente de los programas de la diva desde que comenzó la pandemia.

"No, yo he hecho un toro y ahí salimos adelante", respondió Juana, al tiempo que agradecía los halagos. "Lo que se hereda no se roba", agregó Mediavilla, otro de los presentes, a modo de elogio.

Fuente: El Trece