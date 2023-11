Milett Figueroa salió a hablar de su relación con Marcelo Tinelli después de que circularan varias versiones de un distanciamiento entre ambos ante algunos comentarios que surgieron desde el entorno.

La modelo peruana fue captada por las cámaras de LAM al momento de salir de una peluquería y fue ahí que la interceptaron para consultarle sobre el tema. “¿Estás separada de Marcelo?”, le consulto directamente el movilero, previo a su introducción sobre que “una mujer en Argentina cuando se separa se cambia el look”.

“Chicos, no entiendo por qué hacen esa pregunta”, dijo la mujer, a lo que rápidamente el periodista continuó: “porque hoy contó Ángel (de Brito) que estaban separados… Tampoco es que lo desmentís”, añadió.

Un poco molesta ante las consultas sobre su intimidad, Milett aseguró que con Tinelli no existe ningún problema. “No tengo por qué hablar en medio de la pista absolutamente nada, está todo muy bien, no sé de qué hablan”, aseguró.

“No voy a compartir nada que no tenga ganas de compartir”, concluyó, evitando responderle al movilero que le había reiterado en su pregunta si estaba en pareja con el ‘Cabezón’.