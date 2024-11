Milei visitó a Yuyito González en su programa y la sorprendió con un tierno gesto de amor. El presidente de la nación se encontró con su pareja y dio que hablar en las redes sociales por una inesperada situación. Cabe recordar que el mandatario regresó después de un año al lugar donde fue entrevistado por la conductora y actual pareja. “Cumplí con mi palabra, te dije que iba a volver como presidente”, señaló el mandatario.

En medio del encuentro, hablaron de diversos temas y entre ellos la música. Allí, Yuyitó reveló que le gustan las canciones de Elvis Presley. "A mí me encantan los temas de él que más tienen que ver con nosotros”, reveló. De esta forma, nombró canciones como “Let it be me” y “Unchained Melody”.

Sin embargo, Milei sorprendió a su pareja y cantó “Unchained Melody”. “Es el único cantante popular que podría haber sido cantante lírico”, indicó el presidente. “Encontré un documental donde pasaban un tramo del recital de Hawaii de 1973″, agregó. “A partir de eso, quedé muy impactado con Elvis”, añadió.

En ese marco, Milei recordó que Suspicious Mind es la canción que más le gusta del artista estadounidense. “Fue el primer tema que me impactó, la letra trata de las mentes sospechosas. Musicalmente es enorme, maravilloso. La versión que más me gusta es una de él en un show en Las Vegas, es impresionante”, mencionó.

Por otra parte, el presidente le consultó a Yuyito González, “yo te hago una pregunta a vos. ¿Es difícil hacerme una pregunta si estamos todos los días juntos?”. “Sí, pero pensé que iba a ser más difícil. ¡Con vos todo fluye, amor!”, respondió ella.

