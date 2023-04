Mike Amigorena confesó un insólito fetiche que lo llena de placer: "Me encanta que me chupen el..."

Mike Amigorena se abrió y reveló el peculiar método que utiliza para relajarse. "No es algo de carácter sexual, simplemente me ayuda a relajarme y a mimarme un poco", explicó.

Durante una entrevista en el programa de streaming Loft 1113, conducido por Gastón Soffritti, el actor y músico se sinceró y habló sobre sus preferencias personales.

“A mí me encanta que me chupen el ojo, la parte blanca. Yo hago así y me pasás la lengua por acá”, dijo Mike, abriéndose el ojo y mostrando la parte blanca del mismo, más conocida como esclerótica.

“¿Pero qué te genera?”, le preguntó su colega. “Esto… una cosa de éxtasis, me duerme, te lo juro por Dios”, le contestó Amigorena.

“Es hermoso, nunca había escuchado una cosa así”, comentó Soffritti. “A mí me encanta que me chupen el ojo”, insistió Mike, y añadió: “Entonces, la lengua se pone en contacto de la ‘bola’… ¡guau!”, lo que provocó la risa de todos en el estudio.

El clip fue compartido en redes y rápidamente generó innumerables reacciones entre exclamaciones de asco, memes, y más.