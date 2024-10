El pasado lunes por la tarde, Mariana Fabbiani sorprendió a todos luego de revelar el calvario que sufrió por su adicción al cigarrillo.

En su programa El Diario de Mariana (América TV), la conductora se sumó a la charla mientras hablaban de la delicada situación de salud de Jorge Lanata y sacó a la luz un hábito que compartía con el periodista.

“Lo asociás a veces al trabajo o a los momentos recreativos. Para los que fuimos fumadores, yo fui fumadora, siempre es un buen momento para fumar. Si estás mal, porque estás mal. Si estás bien, porque querés disfrutar más. Pero bueno, siempre hay una excusa para el fumador", le comentó a sus panelistas.

Posteriormente aseguró que "ni bien dejás de fumar te sentís mejor, con más energía, de otra manera, con menos culpa de saber que estás haciendo algo que te daña”.

Luego, Fabbiani habló sobre las dificultades que atravesó tras dejar de fumar y remarcó que "lo extrañas el resto de tu vida. También es eso. Uno extraña... Yo extraño fumar, era de hacerlo todos los días (…) También es verdad que hay personalidades más adictivas o más propensas a las adicciones que otras. Hay gente que es fumadora social, se fuma un cigarrillo un día y al otro día no, y no pasa nada. Hay gente que fuma uno y no deja de fumar”.

Por último, indicó que "hay quienes son fumadores sociales, que pueden fumar un cigarrillo un día y no lo hacen al siguiente, mientras que otros, tras fumar uno, sienten la necesidad de continuar”.

