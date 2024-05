Este jueves por la noche y en el marco de “Congelados”, Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano para sorprender a los participantes.

En este sentido, el conductor del reality compartió una cena con los jugadores, les llevó fotos de sus familias a cada uno y reveló el flamante sorteo de un auto 0km.

Sin embargo, quien se llevó todas las miradas fue Federico Farías, quien abrió el sobre y recordó su infancia. “Hablás mucho de tu mamá”, exclamó Santi.

“A mi abuela y a mi abuelo los perdí de chiquito. Y a mi papá lo perdí a los 16 años. Viví la muerte de mis familiares de chico. Yo sé que para cualquier chico que vive esas cosas es duro y creo que esto me dio la fortaleza que tengo hoy”, se sinceró Manzana.

“Mi mamá es igual o más fuerte que yo. (…) Ella trabajaba 14 horas, era podóloga. Estaba todo el día afuera y nunca nos faltó nada. Trabajaba de lunes a domingo”, aseguró.

“Una de las cosas que aprendí acá en Gran Hermano fue abrirme junto con todos mis compañeros. (…) Me costó mucho porque yo no cuento cosas de mi vida privada y menos de lo que me tocó vivir de chico”, afirmó Big Apple.

Para concluir este emotivo momento, Del Moro lanzó una frase motivacional sobre la vida y el dolor que todos atravesamos en algún momento que hizo reflexionar a todos los participantes de Gran Hermano.