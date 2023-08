Luis Ventura presentó sus evidencias para ratificar que el que está cantando no es Luis Miguel

“El que subió al escenario no es Luis Miguel”. Así de contundente, el periodista Luis Ventura aseguró que los cientos de miles de argentinas que concurren a sus shows en Argentina son víctimas de un fraude.

Después de años de espera, el “Sol” mexicano programó una serie de recitales en el Movistar Arena ante el público argentino.

El periodista abrió Secretos verdaderos, su ciclo, hablando de los shows que está dando el cantante en Argentina y sorprendió asegurando que quien subió al escenario en el Movistar Arena es un doble.

“Él juega con sus dobles. Él vino con dos dobles extranjeros y no viajaron en su mismo avión porque alguno puede hacer una comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Hay un doble argentino al que le dijeron ‘avisá en tu casa a tu familia que hasta que no se vaya Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo, el operativo LM”, resaltó Ventura.

Además, tras el primer show en Buenos Aires, dijo en su programa “Secretos verdaderos”:el que subió al escenario en el estreno no era él".

"Si hacés un comparativo con sus imágenes, te vas a dar cuenta que es mucho más chiquito de hombros. Cuando una hace dieta no se encogen los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura”, destacó.

También agregó que “hay un tema de piezas dentales. Consulté a muchos odontólogos mostrando fotos de si es la misma dentadura y me han dicho que no".

"Los oídos son distintos. Las entradas del pelo que tenía eran más prominentes y el que salió el otro día tenía un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia”, detalló.