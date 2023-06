Lo que nadie quería escuchar: revelaron la verdad sobre el preocupante problema que atraviesa Dani La Chepi

Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani La Chepi, saltó a la fama gracias a sus divertidos videos en Instagram. Fue así que consiguió hacerse un lugar en MasterChef Celebrity y luego tuvo una oportunidad como conductora, cuando fue convocada por El Trece para El gran juego de la oca. Pero el programa terminó y sus posteos en redes comenzaron espaciarse, lo que despertó la preocupación de sus seguidores.

Angel De Brito contó que Dani La Chepi está aislada de las redes sociales tras sufrir un pico de estrés. El conductor contó los detalles de su conversación con la influencer donde cuenta lo que padece en su salud mental. "Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que pare.... Tuve varios temas personales que me superaron la cabeza".

"Me estoy dando el tiempo para recuperarme con médicos, análisis. Hay varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará”, le dijo la humorista al conductor de LAM.

Silvina Luna mostró una pequeña luz de esperanza: contó el motivo de su internación y habló del transplante

Pero el periodista volvió a tratar el tema en Instagram, en su ya habitual "segmento" conocido por el hashtag #AngelResponde. Entre las miles de preguntas que recibió, Ángel eligió contestar una sobre la inactividad en redes de Dani. “¿Qué le pasó?”, consultaron, y De Brito fue contundente: “Tuvo un pico de estrés”.

Su última aparición pública fue a fines de abril cuando visitó la Noche al Dente, el ciclo conducido por Fernando Dente en América TV, y se emocionó al hablar de su hija Isabella. “Yo creo que sin Isa, y no me da vergüenza decirlo, no estaría acá hoy. Ni acá ni en ningún lado. Es mi motorcito" aseguró entre lagrimas y agregó: "Por supuesto que yo soy mi propio motor, pero ella es esa sonrisa que dice ‘dale, mami, vos podés".

Morena Rial no se guardó nada y reveló la relación secreta que tuvo su padre Jorge con Nazarena Vélez

En cuanto a Instagram, su último posteo el 8 de mayo. Recién 10 días después, sin haber mostrado actividad virtual, publicó un comunicado para aquellos que le manifestaron su preocupación. “Hola a todas/os, muchas gracias por todos los mensajes que me están llegando. Estoy con unos problemas personales por eso desaparecí unos días”, explicó.