Momi Giardina fue al programa de Migue Granados y sorprendió a todos al hablar de Susana Giménez. La humorista reveló una curiosidad de la diva, que dará que hablar.

Giardina, que se luce en el programa Nadie Dice Nada, que se emite por Luzu TV, participó de ESPN Playroom, el programa de Granados, y contó una situación que le sucedió con Susana.

En ese sentido, tras la consulta de un fan, la humorista y bailarina contó que una vez pisó sin querer el vestido de la diva y que tras ese incidente, la histórica conductora lanzó: “¿Quién fue?”.

Sin embargo, Giardina, sostuvo que “fue como raro, pero el problema no es Susana sino su séquito”. “Como yo no era de las mejores bailarinas, el resto me miró como diciendo 'es obvio que fue Momi'. Fue en un videoclip de ella”, agregó.

En tanto, luego develó una curiosidad poco conocida de Giménez. “Esto es un secreto, queda entre nosotros. Susana no quiere bailarinas rubias, siempre morochas”, expresó.