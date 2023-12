La escandalosa separación entre Shakira y Gerardo Piqué sin dudas le dejó un balance de año complicado al exjugador del Barcelona. Acusado de infiel, retratado como lo peor en las canciones de su esposa, y en medio de batallas legales por los hijos y los bienes en común de su matrimonio, nada hacía prever una noticia que conmociona por estas horas.

¿Se reconcilió con Shakira? Un rumor asegura que se separó de Clara Chía Martí para volver con la madre de sus hijos, Shakira.

Pero no sería extraño. Es que reiteradas ocasiones, la colombiana reveló que su expareja lo buscó y lo dejó escrito en una de sus canciones. “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”, dice la sesión con Bizarrap.

Los periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa indicaron que la noticia trascendió desde el círculo íntimo de Clara Chia pero sin dar mayores detalles.

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo", agregaron en El Periódico.