La obra de teatro "Me duele una mujer" llega este viernes al Teatro María Auxiliadora

“Me duele una mujer”, la historia de amor más divertida, llega a Comodoro Rivadavia este viernes 16 de junio.

Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Pepe Monje, juntos por primera vez para hacer reír al público durante 90 minutos.

Me duele una mujer cuenta la historia de Sánchez, un joven filósofo que fue dejado por su pareja, y no puede superar dicha ruptura. Él ve a su novia en todas las mujeres, evita ir a lugares, y específicamente cruzar una esquina que le recuerda a ella. Sánchez hace terapia para intentar superar el abandono, pero no le resulta nada fácil seguir adelante.

Las entradas ya están en venta. Se pueden adquirir de manera online, en www.cdmticket.ar. y en forma física en Don José Hogar (San Martín 647).