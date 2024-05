La edición 2023 de Gran Hermano sin dudas dejará su huella a raíz de los jugadores que le dieron su impronta a la casa más famosa del país.

Sin embargo, no todos puedan controlar sus impulsos y una de las que terminó en el centro de la polémica fue la novia de Martín Ku.

Se trata de María del Rosario Sosa Unzaga, más conocida como Marisol, quien se hizo conocida por hacer campaña para el Chino y mostrarse -en su momento- a favor de Juliana "Furia" Scaglione. Pero todo se le terminó yendo de las manos.

LA NOVIA DE MARTÍN KU VOLVIÓ A DISCRIMINAR A LOS FANS DE GRAN HERMANO

En las últimas horas, los fanáticos de Gran Hermano comenzaron a destratar a Marisol por cambiar de bando y manifestarse en contra de ella. “Dejen de rompes los huevos con ‘no es tu casa’ y él dijo amor esto te lo dedico a vos”, inició y agregó. “Envidiosos les mando un besote, ¿Podrán tener casa propia? No porque son unos envidiosos", lanzó sin filtros.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Por otra parte y en un clip que se viralizó, fulminó a los fanáticos del reality. “Me tienen envidia porque soy una mujer joven realizada económicamente. Ya soy propietaria, cosa que muchos de ustedes no van a lograr”, afirmó.

Vale remarcar que no es la primera vez que Marisol generó polémica. A principios de abril, la joven discriminó a las personas que, por ejemplo, no cuentan con la posibilidad de comprar un iPhone o simplemente no usan el dispositivo de Apple.

“Mientras ustedes están acá bardeándome yo estoy cerrando un canje, estoy cerrando publicidad, estoy sorteando cosas de Apple... ustedes con sus Motorola no sé si pueden hacer lo mismo”, lanzó sin filtros.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

“Yo estoy acá, justamente ahora estoy usando una bombacha de canje, un pijama de canje. Realmente me dan pena, y no sólo por mí, sino por todas las personas que acosan. Ya ni siquiera le quiero decir amenaza, es un acoso cibernético”, cerró.