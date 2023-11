La grave denuncia de una ex Gran Hermano que encendió las alarmas: "Me está acosando hace rato"

A través de sus redes sociales, Camila Lattanzio realizó una grave denuncia que generó la preocupación de todos sus seguidores.

La ex Gran Hermano 2022 reveló que está sufriendo acoso virtual por parte de un joven cantante y mostró las pruebas.

Lattanzio compartió en sus historias de Instagram una foto con el rostro del joven que la acosa, identificado bajo el nombre "Kweezy" en su perfil de YouTube. "Chicos, este chabón es el que me está acosando por las redes hace rato", escribió la influencer, junto a una captura de pantalla en la que se ve al acusado.

Luego, precisó: "Está en todos lados así y nada... Hace bastante me está molestando cibernéticamente".

Cabe destacar que meses atrás, la "hermanita" también denunció a su expareja, Matthew Coconi, de haberla encerrado en una casa durante varios días. En aquel entonces, había publicado en sus redes: "Hola, chicos, por favor estoy encerrada en la casa de mi ex. El fue el que me robó, está viniendo la policía, pero no me deja salir". Además, aseguró que su ex la amenazó con hackearle todas sus cuentas.