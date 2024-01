Este martes por la tarde, Flor Moyano rompió el silencio y apuntó contra Juan Martino por los hechos sucedidos dentro de El Hotel de los Famosos 2.

En A la tarde, la modelo reapareció en pantalla y afirmó que "elegí este programa porque trataron el tema con mucho respeto y cuidado. En la televisión se está dando un mensaje muy fuerte para todos los que están del otro lado, y hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan”.

Karina le comentó: “Él nos dice de que, llegado el caso en que haya sido todo como lo comentas, que Juan no tuvo intención de lastimarte, como que en algún punto no es consciente del daño que puede llegar a ocasionar. ¿Cómo se sale de acá? ¿Vos sentís que tiene una solución esto?”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“Yo me pregunto lo mismo la verdad. Y sobre todo digo, qué suerte que le pude poner visibilidad a esto que me estaba pasando, porque hay muchas chicas que están pasando por lo mismo y hay muchas futuras víctimas si esto no llega a ningún lado. Entonces, cuánto cuidado que hay que tener”, respondió la joven.

Cabe destacar que Juan Martino brindó su primera entrevista y declaraciones públicas después de un año de la denuncia que realizó Flor. Es por eso que la modelo y su abogado remarcaron este "detalle".

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

"Chicos, si hubiese sido una denuncia falsa se hubiese presentado al día siguiente a desmentirlo. Me pregunto por qué se preparó un año para veni a hablar y salvar su imagen", remarcó.

“Si te soy sincera, para mí fue muy fuerte ver a mi agresor sexual en la pantalla de la televisión haciéndose el víctima, poniéndose en el lugar de pobre hombre, cuando sabe perfectamente todo lo que me hizo y todo lo que yo pasé”, cerró