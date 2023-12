Federico Farías, más conocido como Manzana o Big Apple, ingresó a la casa de Gran Hermano 2023 y ya es uno de los jugadores más queridos del reality en su primer semana.

Si bien es conocido por sus canciones RKT, este pasado domingo se conoció uno de los momentos más íntimos y difíciles de su vida. "Imaginate yo siendo gordito, la gente me tomaba de punto. Decían: '¿Qué hace este ubre cantando?'" comenzó el crudo relato.

"A mí me encantaba leer todos los comentarios. Los buenos y los malos pero, en vez de tomar los buenos que eran mucho más que los malos, yo me enfocaba en los malos y ahí ya me empezaba a quebrar. Trataba de entender por qué la gente era así, por qué tenía esa maldad", agregó notablemente afectado por las críticas hacia su estado físico y cómo cantaba.

EL MOMENTO QUE CAMBIÓ A BIG APPLE DE GRAN HERMANO

"Hace seis meses atrás iba al psiquiatra . Después de que volví de Ibiza no me sentía feliz. Estaba de fiesta pero no me sentía feliz. Ahí descubrí que yo me sentía vacío. Después, cuando vuelvo de ese viaje estaba todo perfecto como siempre. Había conocido a mi novia Lu, era muy feliz pero nunca había dejado de estar vacío".

Según contó, la ayuda de la profesional fue "increíble porque lograba abrirme y hacer que le contara lo que yo sentía. En ese momento, a mí me hace un click la cabeza. Digo: ‘No me queda otra que ser feliz yo mismo de vuelta o hundirme’”, explicó.

“El mundo afuera es muy hermoso y les aconsejo que no se dejen llevar y que ustedes sean fieles a lo que ustedes saben que son como personas. Por eso, es muy importante sentirse bien con vos mismo aunque suene muy egoísta”, cerró Manzana.