La China Suárez lanzó una picante frase sobre las mujeres que la critican: "Me bardean porque..."

La China Suárez visitó Perros de la Calle el programa de radio de Andy Kusnetzoff, donde además de promocionar su reciente canción Pasatiempo, dejó picantes declaraciones.

En este contexto, la actriz se sinceró sobre muchos temas, principalmente cómo lleva el odio, así sobre como actúa en su forma de ser madre dejando mandatos de lado.

Eugenia fue consultada por sobre como vive con el odio en redes sociales: "Yo siento que a vos te juzgan mucho por la relación con tus hijos... ¿Te afecta eso o estás tranquila?" preguntó el conductor, fue entonces que la cantante le respondió con una reflexión: "Al principio me re afectaba. Yo empecé a salir más de grande...siempre estaba muy en pareja y con Benja (Vicuña) yo hacía una vida... me había puesto la camiseta de 'esta es mi familia y la voy a defender'", reconoció.

Al tiempo que explicó: "Tenía prejuicios con eso sobre mí misma y sobre lo que tenía que hacer. Me di cuenta también que se me iba la vida y ahí dije: '¿Cómo no voy a salir si quiero salir?'. Mis hijos están bien, durmiendo, están con sus papás". E inmediatamente se refirió a la críticas, al deslizar "Sé que se me va a venir hate. Ahora no tanto igual. Pero digo: 'No me jodas'".

"A lo mejor la mujer que me está bardeando por ahí estuvo casada toda la vida y no salió. Sólo se dedicó a sus hijos, no cumplió sus sueños, no se realizó como profesional. Te das cuenta de que es algo de la otra persona", concluyó filosa sobre la mirada ajena dejando en claro que no le afecta en lo más mínimo.