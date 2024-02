La amante de Cristian Castro rompió el silencio y reveló una intimidad tras la separación: "Hicimos..."

En los últimos días, Cristian Castro y Mariela Sánchez se separaron, y quien decidió hablar públicamente fue la persona señalada como tercera en discordia.

Se trata de Clarita Kim, quien brindó una entrevista con Mitre Live y contó la verdad tras una ola de rumores que hablaron sobre infidelidad y celos por parte del cantante.

“Se separaron porque cada uno cosecha lo que siembra, estoy media decepcionada con todo lo que pasó. Que se joda, no me importa y que se quede solo", lanzó sin filtros.

Luego apuntó contra la cordobesa: “La otra se tenía que avivar. Igual ella es una oportunista y trepadora”. “Si se puso celosa porque Cristian estuvo conmigo lo siento. A mí lo que menos me interesa es hablar con una chica que está adornada”, dijo respecto a la ruptura de la pareja. “Ella no da los motivos porque a nadie le gustaría admitir que su pareja la engañó con una mujer trans”, remarcó.

Sobre el cantante, la influencer aseguró que "es un viejo loco tremendo, promete, cumple, las tiene a todas amaestradas", lanzó. También criticó el hotel donde la llevó el cantante: "Mucho Cristian Castro, pero me llevó a un hotel de porquería. El hotel era horrible".

CLARITA KIM DESTRUYÓ A YANINA LATORRE

“A Yanina Latorre le quiero decir que si está del lado de los caracoles que me la succione. No sabe nada de mí y no sabe el trasfondo de la noticia. Que se ubique la tanga esa cornuda. ¿Quién se piensa que es esta atrevida para decirme turra a mí? ¿Con quién habló esta chica y con quién chequeó lo que dijo? Que tenga su apellido por lo menos, cornuda”, agregó Clarita muy enojada con la panelista de LAM.

“A mi Cristian me llevó hasta el perro, que me lo devuelvan. Si yo estoy casada y mi marido me engaña, yo me separo, no como la Latorre que es una cornuda consciente. Cristian Castro es un viejo loco que las quiere a todas las mujeres amarradas, ella lo usó y que se joda, es una cornuda. Mariela no da los motivos porque a nadie le gustaría admitir que su pareja la engañó con una mujer trans”.