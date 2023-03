Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico y fue internada de urgencia: "Me duele todo"

Isabel Macedo vivió un episodio que podría haber terminado en una tragedia, aunque afortunadamente fue un susto. La actriz tuvo un accidente doméstico: se cayó en el baño mientras bañaba a su hija Isabelita y como consecuencia debió ser atendida de urgencia en una clínica de Salta, donde vive con Belita, la bebé Julia y su marido, Juan Manuel Urtubey.

La noticia la dio a conocer la propia artista por medio de su cuenta en Instagram, una vez que confirmó que no hubo ningún daño grave, más allá de dolores en varias partes de su cuerpo y un raspón en su brazo. En las fotos que Isabel compartió apareció recostada en una cama de hospital, mientras recibía un tratamiento intravenoso.

“Y así terminé la noche, bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso”, escribió Isabel en la red social. Luego, agregó: “Solo fue un golpe gracias a Dios. Gracias Meri por quedarse con mis hijas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegado a los dos segundos a la clínica”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Además, la modelo quiso agradecer a quienes la ayudaron en medio de la complicada situación y así lo posteó: “Solo fue un golpe, gracias a Dios. Gracias Mary por quedarse con mis hijas, a Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegar a los dos segundos a la clínica”.