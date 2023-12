Isabel De Negri volvió a encender la polémica en la nueva edición de Gran Hermano y esta vez se tomó el tiempo de descargarse sobre algunas actitudes de sus compañeros que no le cayeron nada bien.

A casi una semana de haber comenzado el programa, la mujer ya dejó a la vista las cuestiones que no le gustaron desde el minuto uno.

De Negri comenzó quejándose por el estado en que varios dejan la cocina y que luego no la terminan dejando en condiciones. “En la cocina dejan toda la mugre y no hacen una mier…”, reconoció.

“Mañana lo tenemos que hablar porque parece que no entienden. Hay que hablarlo entre todos porque continuamente está todo mugriento”, afirmó. Después de que Rosina Beltrán intentara ponerle un freno amistosamente a su enojo, la mujer siguió. “No me hago mala sangre, pero no tengo por qué lavar la mugre de los demás. Me la paso lavando la mugre de los demás. ¿Por qué tengo que soportar esto?”, descargó.

Enseguida y sin dar nombres precisos, De Negri avanzó con su descargo a sus compañeros. “Hay gente que más allá de que no hagan una mier…, eso me molesta, hay gente que es aburrida, no tiene diálogo. No es picante, o sea, es tibio”, dijo.

Concluyendo con sus palabras, volvió a responderle a Rosina tras una nueva interrupción donde le aclaró que “todos son diferentes”: "tibio y no hacés nada, para mí... es mi pensar. Ustedes me preguntaron cómo pensaba yo. Capaz me nominan todos a mí por vieja chota".