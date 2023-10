Tini Stoessel no pasa por un buen momento. Se filtraron los conflictos familiares y laborales que preocupan a la reconocida artista argentina. En este marco, el periodista Juan Etchegoyen brindó detalles sobre la inesperada situación que envuelve a la triple T.

A través de Radio Mitre, el comunicador habló de la cantante de “Mienteme” y reveló la interna familiar. “En relación a todo lo que salió desde este programa sobre De Paul, Tini, una posible reconciliación confirmada desde España por Roberto Antolín, hubo una persona que me dio información sensible sobre cómo sería la actualidad de Tini y sus papás”, comenzó explicando.

“A mí lo que me dicen es que en los últimos meses hubo problemas laborales, algunas cosas que la triple T se enteró y que no le gustaron, solamente voy a decir eso porque no prefiero no profundizar”, agregó. Por otra parte, Etchegoyen sostuvo que “esta data que cuento surge desde las entrañas de la música, es bien intimo, Tini no está en un buen momento con sus padres por temas ajenos al familiar, todo tendría que ver con su carrera”.

"Tengo más información pero hoy vamos hasta acá, repito, es un tema muy sensible que cuento el 5% por respeto a la familia Stoessel, entenderán que me debo a ustedes y no puedo guardarme algo que me lo preguntan todos los días y prometí que algo iba a revelar, listo por hoy", señaló.

LOS RUMORES DE ENCUENTRO ENTRE TINI Y DE PAUL

A dos meses de la inesperada separación, surgieron rumores de encuentros entre la artista y el futbolista. Según indicó el periodista Roberto Antolín, habrían mantenido tres encuentros íntimos.

“Rodrigo sigue muy enganchado con Tini, él lo dejaría todo por ella, no hay ninguna mujer que pueda igualar lo que él siente por Tini. De hecho, ellos siguen en contacto y tienen una relación fluida”, remarcó. Por otro lado, sostuvo que el “Cholo Simeone quiere que Rodrigo retome su relación con Tini, (porque) su estabilidad en su vida le sirvió para tener a la mejor versión de De Paul en su equipo. No sé si lo harán oficial, pero han vuelto a verse”.

Por último, indicó que “De Paul y Tini son la pareja perfecta, cuesta encontrar a esa media naranja y ellos lo son, tienen que unirse, el flechazo es total y se han seguido viendo después de la separación, esa foto vale millones y yo esta información la tengo confirmada”.