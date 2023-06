"Me da angustia": Se filtró el picante motivo por el cual Julieta Poggio terminó su relación con Lucca Bardelli

Julieta Poggio, expresó con tristeza en los últimos días que se separó de su pareja, Lucca Bardelli. Por lo que comenzaron a circular distintos rumores que indicaban que hubo infidelidades por parte de él.

Durante una emisión de “La Tarde del Nueve”, se compartieron revelaciones que contradicen las declaraciones previas de ambos respecto al término de su relación.

Guille Barrios insinuó que Lucca podría haber intentado aprovecharse de la creciente fama de “Disney” tras su participación en Gran Hermano con el objetivo de aumentar su número de seguidores en redes sociales.

Sebi Manzoni, por su parte, mencionó que existían especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de Bardelli. Pero fue Tamara Bella quien generó conmoción dentro del programa al compartir información adicional.

Julieta Poggio confirmó que se separó de su novio Lucca Bardelli: cuáles fueron los motivos

“Tengo un dato para ustedes. Las habladurías sugieren que Lucca mantenía una presunta relación con Pato, la madre de Julieta. Esto se difundió ampliamente”, reveló sin rodeos.

Tras conocerse esto, Julieta Poggio se enojó con las fake news que vinculan a su madre con su ex novio.

“Fue muy feo para mí, para mi familia. Este rumor me da náuseas, me angustia. Pueden meterse conmigo pero que se metan con mi familia porque me duele”, reveló Disney.